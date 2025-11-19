RTÜK, yayın içeriklerini 'yapay zeka' ile denetleyecek

  1. Ekonomim
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın içeriklerini daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlemek için yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini gelecek yıl devreye alacak.

RTÜK'ün Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için hazırladığı sunumda Üst Kurul'un çalışmalarına yer verildi.

Burada yer alan bilgilere göre, toplumsal bütünlüğü, milli ve manevi değerleri korumak adına yaptığı çalışmalarla 31 yılı geride bırakan RTÜK, toplumsal sorumluluğu ve yayıncılık etiğini esas alarak kamuoyuna ulaşan her içeriği dikkatle izliyor.

Yayın izleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yaklaşık 330 bin saat radyo ve televizyon yayınını inceleyen, 26 bini aşkın ihbar ve şikayeti değerlendiren RTÜK, yayıncılık alanında geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede RTÜK, yayın içeriklerinin daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlenebilmesi için 2026'da yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini devreye alacak. Böylece yayın içeriklerinin izlenmesi teknoloji yardımıyla daha etkin hale gelecek, izleyicilerin ihbar ve şikayetleri ise daha hızlı değerlendirilebilecek.

