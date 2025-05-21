RTÜK'e 3 parti kontenjanından 3 yeni üye seçildi
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla RTÜK üyeliğine Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday seçildi.
Genel Kurulda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Seçimde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla ve İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.
Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday ikinci kez RTÜK üyesi seçildi.