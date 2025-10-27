  1. Ekonomim
  RTÜK'te devir teslim töreni: Ebubekir Şahin, koltuğu Mehmet Daniş'e devretti
RTÜK'te devir teslim töreni: Ebubekir Şahin, koltuğu Mehmet Daniş'e devretti

Türk Telekom'a CEO olarak atanan Ebubekir Şahin, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) düzenlenen devir teslim töreni ile koltuğu eski AK Parti Milletvekili Mehmet Daniş'e devretti.

RTÜK'te devir teslim töreni: Ebubekir Şahin, koltuğu Mehmet Daniş'e devretti
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) devir teslim töreni gerçekleşti. Türk Telekom'a CEO olarak atanan Ebubekir Şahin koltuğu eski AK Parti Milletvekili Mehmet Daniş'e devretti.

Şahin, devir teslim törenine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK ailesiyle geçirdiğim yıllar, hayatımın en kıymetli dönemlerinden biri oldu. Bu süreçte birlikte emek verdiğimiz Üst Kurul Üyelerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma, yayın camiamıza ve aziz milletimize tekrar gönülden teşekkür ediyorum.

Üst Kurul Başkanlığı görevini Mehmet Daniş Bey’e devrediyor, kendisine bu önemli görevinde üstün başarılar diliyorum.

Devir törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’ya da nazik katılımları için teşekkür ediyorum. RTÜK her zaman kalbimde olacak."

