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RTÜK, Gezi'ye ilişkin tüm arşiv kayıtlarının Başsavcılığa sunulacağını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 12 yıl sonra başlattığı inceleme kapsamında, RTÜK üyesi Taşçı’nın “Kayıtlar yalnızca bir yıl saklanabiliyor” açıklamasına RTÜK kaynaklarından yanıt geldi.

Haber Merkezi
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RTÜK, Gezi'ye ilişkin tüm arşiv kayıtlarının Başsavcılığa sunulacağını açıkladı
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ID İletişim’in sahibi ve birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. Ayrıca savcılık, Gezi Parkı eylemleri sırasında propaganda niteliğinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına eklenmesi için RTÜK’e resmi talepte bulundu.

Savcılığın talebi sonrası açıklama yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, bunun mümkün olmadığını çünkü RTÜK'ün yalnızca bir yıl süreyle düzenli kayıtları tuttuğunu ifade etti. Taşcı, bu kadar eski tarihli kayıtları yayıncılardan temin etmenin yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

"Başsavcılığa ileteceğiz"

Tepki çeken bu gelişmenin ardından RTÜK kaynaklarından bir açıklama daha geldi. RTÜK kaynakları, Mynet'e yaptığı açıklamada, Taşçı'nın dile getirdiği 'kayıtların bir yıl tutulabildiği' açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydeder, arşivinde saklar! Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı dönemine ait tüm kayıtlar bizde mevcut!"

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