RTÜK'ten bazı dijital platformlara ceza kararı: Netflix ve MUBİ de listede

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarında yayınlanan beş film hakkında yüzde 3 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO-MAX platformlarına ceza verdi. 

"Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı"

Kararı duyuran RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün Netflix, Prime Video, MUBİ, Disney XD ve HBO Max’te yayınlanan bazı yapımlara, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “müstehcen olamaz” hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladığını duyurdu.

Cezaların, Netflix’te “Kobalt Mavisi”, Prime Video’da “Those About to Die”, MUBİ’de “Benedetta”, Disney XD’de “All Of Us Strangers” ve HBO Max’te “Looking: The Movie” isimli yapımlara verildiği açıklandı.

Keser, gündüz kuşağı programlarının aile kurumuna zarar verdiğini vurgulayarak, şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli yapımlara yönelik bu yaptırımların “çelişki ve çifte standart” oluşturduğunu savundu.

Keser, canlı yayınlardaki sansasyonel içeriklerin toplum üzerindeki etkisinin çok daha belirgin olduğunu belirtti.

