RTÜK’ten bir hamle daha! Şimdi de sırada o dizi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı toplumların "öcü gibi gösterildiğini" belirterek, "Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. 3-5 kendini bilmezin reyting uğruna bu tür girişimlere müsaade etmeyiz. Bu tür eylemler milli güvenlik sorunudur" dedi ve RTÜK'ü hızla tedbir almaya çağırdı. Erdoğan'ın çağrısı üzerine RTÜK dün toplanarak, Sahipsizler, Yabani, DEHA ve Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası verdi.

Sıra 'Kızıl Goncalar' dizisinde mi?

Mynet'in haberine göre, RTÜK'ün bir sonraki toplantı için markaja aldığı dizi ise sık sık tartışmalara neden olan Kızıl Goncalar dizisi oldu.

Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem olmuştu.