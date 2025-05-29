RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1'e para cezası

Kanallara verdiği kararlarla büyük tepki çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve TELE 1'e para cezası verdi.

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, "RTÜK, Taşyapı’ya kalkan oldu. Taşyapı Firması sahibi Emrullah Turanlı’nın İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik 'örgüt üyeleri, çete üyeleri' ifadelerini görmezden gelen RTÜK, firmanın şikayeti üzerine Halk TV’ye ceza kesti. Halk TV’ye 2, Tele 1’e bir yaptırım uygulandı" dedi.

İnşaat firmasının şikayetinin ardından ceza verildi

Halk TV’ye; Taşyapı Firması sahibi Emrullah Turanlı’nın İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik “örgüt üyeleri, çete üyeleri” ifadelerinin değerlendirildiği “Açıkça” programında; program konuklarının Taşyapı firmasının projeleri ile ilgili yorumları, “haberler doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi ve yüzde 3 idari para cezası verildi. “Şişli'nin kalbine saplanan hançerin sahibi olan bu şirket” ifadesi ihlal gerekçelerinden biri olurken, hançer metaforunun eleştiri sınırını aştığı savunuldu.

Ayrıca Halk TV’ye; “Neden Sonuç” programında İbrahim Kahveci’nin "Bu iktidar bilimi sevmiyor, pozitif bilimi sevmiyor", "Üniversitede kalite kalmadı. Kadavra görmeyen doktor yetiştiriyorsun" ifadeleri "Haberler doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" ilkesinin ihlali sayıldı ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

TELE 1’e; sunucu Musa Özuğurlu’nun, RTÜK ve kamu bankalarının reklam dağıtımı ile ilgili değerlendirmeleri, "eleştiri sınırını aştığı ve kurumları küçük düşürücü olduğu" gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.