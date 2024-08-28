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RTÜK’ten iki kanal ve üç radyoya ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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RTÜK’ten iki kanal ve üç radyoya ceza yağdı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tele1’de yayınlanan ‘4 soru 4 yanıt’ adlı programda Flash Haber’deki ‘Cemil Kılıç ile Aydınlanma’ programında kullanılan ifadeler nedeniyle her iki kanala da idari para cezası uyguladı.

CHP RTÜK üyesi İlhan Taşcı, X’ten Tele1’e Merdan Yanardağ’ın AKP’ye yönelik “Sosyal devleti, laik eğitim düzenini yıktılar. Vakıflar üzerinden bir yolsuzluk rejimi kurdu. 23 yıl yağma ve vurgun dönemi oldu. Muhafazakâr İslamcı bir oligarşi oluşturdular” sözleri nedeniyle ‘küçük düşürmekten’ yüzde 3 para cezası verildiğini açıkladı.

Flash Haber'e 3 para ve 3 kez program durdurma cezası 

Ayrıca Taşçı, Flash Haber’e de ilahiyatçı Cemil Kılıç’ın izleyicilerin İslamla ilgili sorularına verdiği yanıtlarda ‘tamamen kendi düşünce ve yorumlarını katarak aktarması’ nedeniyle ‘milli ve manevi değerlere aykırılıktan’ yüzde 3 para ve üç kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymadığı gerekçesiyle Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk’e de yaptırım uyguladı.

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