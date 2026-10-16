RTÜK’ten iki kanala fon soruşturması cezası

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplantısında Sözcü TV ve Koza TV’nin fon soruşturmasına ilişkin yayınlarını gündemine aldı. Kurul, iki kanala verilen cezaların gerekçesi olarak yayınlarda kullanılan ifadelerin izleyicilerin kanaatlerini etkileyebileceği ve siyasi kesimlere yönelik suçlamalar içerdiği değerlendirmesini gösterdi.

Fon soruşturması yayınları gerekçe gösterildi

RTÜK, Sözcü TV’ye 7 ve 8 Ekim tarihlerinde yayımlanan programlarda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik hakkındaki iddiaların ele alınış biçimi nedeniyle ceza verdi. Kurul, yayınların izleyicilerin doğru ve sağlıklı kanaat oluşturmasını engellediği değerlendirmesinde bulundu.

Koza TV’ye ise 8 Ekim’de yayımlanan programda fon soruşturmasına ilişkin kullanılan “İktidarın bütün isimlerinin içinde olduğu bir vurgundan bahsediyoruz” ifadesi nedeniyle yaptırım uygulandı. RTÜK, söz konusu sözlerin siyasi bir kesimin tüm mensuplarına yönelik ağır suç isnadı içerdiği görüşünü benimsedi.

RTÜK üyesi Keser’den Sözcü TV ve Koza TV cezalarına karşı oy

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada her iki yaptırım kararına da karşı oy verdiğini duyurdu. Keser, Anayasa Mahkemesi’nin 2020 yılında verdiği bir kararı hatırlatarak, kamuoyunu ilgilendiren olaylara ilişkin söylentilerin yeterli olgusal temele dayanması koşuluyla haberleştirilmesinin tek başına cezalandırma gerekçesi olamayacağına dikkat çekti.