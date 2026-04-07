RTÜK'ten İsrail Konsolosluğu önündeki olaylara ilişkin açıklama

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Çatışmada 2 polis yaralandı, 3 kişi etkisiz hale getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. Çiftçi, saldırganların İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerinin tespit edildiğini belirtti.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."