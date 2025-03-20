RTÜK'ten kanallara İmamoğlu cezası! Üst sınırdan yaptırım uyguladı

RTÜK bugün yaptığı toplantıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma sonrasında bazı televizyonların yayınlarına yönelik inceleme raporlar da görüşüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ve gözaltı kararları ile ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun‘a göre, yayın ihlalleri yaptığı tespit edilmiş ve bu ihlalleri yapan kanallara Üst Kurul toplantısında üst sınırdan ceza uygulanacağı da belirtilmişti.

En üst sınırdan yaptırım uygulandı

Bu doğrultuda bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında NOW TV‘ye İlker Karagöz ile Çalar Saat, Halk TV’ye Kürşad Oğuz ile ROTA, Sorel Dağıstanlı ile Parantez, SCZ TV’ye Özlem Gürses ile Para Politika ve Tele1‘e Habere Doğru programlarından dolayı üst sınırdan yaptırım uygulandı.

RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde söz konusu programlarda yorum ve analizlerin "ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı", toplumun adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla "yargı makamalarının etki altına alınmaya" çalışıldığı belirtildi. Ayrıca vatandaşlar sokağa çağrılarak milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi. Söz konusu programlara 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz'' hükmünün ihlali gereği yayın durdurma ve idari para cezaları üst sınırdan uygulandı.