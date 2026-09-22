RTÜK'ten Manisa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

RTÜK, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır" açıklamasında bulundu.

"Travmatik ve korkutucu içerikler paylaşılmamalı"

Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın gidişatı açısından resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğine dikkat çeken RTÜK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir.

Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.



Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını… pic.twitter.com/kB6xTViJHr — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 22, 2026

Ne oldu?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir saldırgan, lise önünde tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Manisa Valiliği, 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise yakalandı.