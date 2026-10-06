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RTÜK’ten okuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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RTÜK’ten okuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Ekim tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca; Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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