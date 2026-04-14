RTÜK’ten Şanlıurfa’da okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa’da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayınlara dair açıklama yaptı. Kurul, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.

“Mahremiyete ve sağduyuya dikkat edilmeli”

RTÜK’ün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, toplumsal duyarlılıkların dikkate alınmasının önemine işaret edilerek, "Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.