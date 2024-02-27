RTÜK'ten sosyal medya mecralarındaki spor yayınlarına inceleme

RTÜK yönetiminin Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Öte yandan mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almalarının zorunlu olduğu kaydedildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" paylaşımını yaptı.



Fenerbahçe'den açıklama



Fenerbahçe, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamanızı dikkatle takip ettik. Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."