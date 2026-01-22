RTÜK'ten Sözcü TV'ye "sıfır karne", iki dijital platforma "genel ahlâk" cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV, HBO Max ve MUBİ’ye para cezası verdi.

CHP’nin RTÜK Temsilcisi Tuncay Keser, RTÜK'ün cezalarına tepki gösterdi.

Keser, özellikle bakanlara yönelik eleştirinin cezalandırılmasını “eleştiri hakkının fiilen ortadan kaldırılması” olarak değerlendirdi.

Sözcü TV'ye "sıfırlı karne" cezası

RTÜK, Sözcü TV’de yayımlanan “İçimizden Biri” programında sunucu Ekrem Açıkel’in, “Hükümete bir karne verelim mi?” başlığı altında bakanların performansını değerlendirerek bazı bakanlara “sıfır” vermesini ve “otur sıfır” ifadelerini kullanmasını eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle cezalandırdı.

Kanal hakkında yüzde 1 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Karara karşı oy kullanan Keser, tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkının demokrasinin temel unsurları olduğunu vurguladı.

Keser, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay içtihatlarına işaret ederek, kamunun işleyişine ilişkin konularda medyanın daha geniş bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, yöneticilerin “abartılı, rahatsız edici ve sarsıcı” eleştirilere dahi açık olması gerektiğini belirtti.

Keser, verilen cezanın eleştiri hakkını fiilen sıfırladığını söyledi.

Dijital plaftormlara "genel ahlak" cezası

RTÜK, dijital platformlara yönelik yaptırımlar kapsamında HBO Max’te yayımlanan “Jasmine” dizisinin bazı bölümlerindeki sahnelerin “milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı” olduğu gerekçesiyle platforma yüzde 5 idari para cezası verdi. Ayrıca dizinin katalogdan çıkarılmasına karar verildi. İlk bölümün ardından 2., 4. ve 6. bölümlerin de yayından kaldırılacağı bildirildi.

MUBİ’ye ise “Passages” (Pasajlar) filminde yer alan bazı sahnelerin “milli ve manevi değerlere aykırı” ve “müstehcen” olduğu gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Keser, bu kararların ifade ve sanat özgürlüğü açısından ciddi sorunlar barındırdığını vurguladı.