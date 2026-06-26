RTÜK'ten spor yorumcuları ve yayıncılara yapıcı dil çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Daniş, sosyal medya hesabındaki "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" başlıklı açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nı, ABD karşısındaki mücadelesi ve elde ettiği galibiyet dolayısıyla kutladı.

Sporun evrensel bir olgu olduğuna ve milli takımların milyonlarca insanın heyecanını temsil ettiğine dikkati çeken Daniş, millet olmanın en önemli göstergelerinden birinin, kıvançta da kederde de bir arada durmak olduğunu belirtti.

Daniş, başarı anlarında ortak sevinci paylaşmak kadar, beklenen sonucun alınamadığı dönemlerde de sağduyuyu koruyabilmenin, ortak değerlere sahip çıkabilme ve destek duygusunu sürdürebilmenin önemine değindi.

Futbolda zafer ile mağlubiyetin oyunun doğasında var olduğunu, bu nedenle müsabaka sonuçlarının rekabetin gerekleri ve sporun ruhu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Daniş, yıpratıcı söylemlere zemin oluşturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Daniş, müsabakaların ardından yapılan değerlendirmelerde kullanılan dilin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"RTÜK'ün spor yayınlarına ilişkin ilke kararlarında da vurgulandığı üzere, spor yayınlarında ve sporla ilgili değerlendirmelerde barışçı, şiddet içermeyen, saygılı ve sorumlu bir dil kullanılması, fanatizmi körükleyen, ayrımcılığı teşvik eden veya toplumsal gerilimi artıran söylemlerden kaçınılması esastır. Bu süreçlerde kişi ve kurumları hedef alan, kutuplaştırıcı veya linç kültürünü besleyen ifadeler, milli birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermektedir. Bu vesileyle tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun, toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz."