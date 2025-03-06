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RTÜK'ten SZC TV'ye üst sınırdan ceza! "Halkı sokağa çağırdı, darbe iması yaptı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" programında ayaklanma çağrısı yapıldığı gerekçesiyle kanala yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

Haber Merkezi
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RTÜK'ten SZC TV'ye üst sınırdan ceza! "Halkı sokağa çağırdı, darbe iması yaptı"
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, SZC TV’de sunuculuğunu Serap Belovacıklı’nın yaptığı “Aklın Yolu Programı”na katılan Türker Ertürk’ün konuşmaları değerlendirildi. 

Ertürk’ün farklı tarihlerde yapmış olduğu açıklamalarla "halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği" imasında bulunduğunu belirtildi. Söz konusu ifadelerin 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "….. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmünü ihlal ettiği kaydedildi. SZC TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca SZC adlı medya kuruluşunun RTÜK’e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi. İzinsiz logo değişikliği sebebiyle medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.

Ertürk’ün cezaya konu olan sözleri şöyle aktarıldı:

“Artık mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere.”

“Bugün hani böyle sert konuşarak,-ne bileyim- sözlerle provoke ederek falan imkân yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri... Bir enstrüman var. Ne o: Yaşamı durdurursunuz. Milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan!”

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