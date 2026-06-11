RTÜK'ten televizyon kanallarına ceza: Sözcü TV ve Halk TV'nin yanı sıra ATV'ye de ilk kez ceza geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ATV’de yayınlanan "Esra Erol'da" adlı programa ilişkin yayın ihlallerini görüştü. Söz konusu programa ilişkin RTÜK İletişim Merkezi’ne iletilen çok sayıda izleyici şikâyetini değerlendiren Üst Kurul, program içeriklerinin gayriahlaki ilişkileri meşrulaştırdığı ve çocukların, gençlerin ahlaki gelişimine zarar verdiğini tespit etti. Bu nedenle ATV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

RTÜK’ten SHOW TV’ye ceza

SHOW TV’de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” adlı programdaki yayın ihlalleri de Üst Kurul’un gündemindeydi. Çocuk ve gençlerin ekran başında olduğu bir zaman diliminde yayınlanan programda aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradan birer vakaymış gibi sunulduğu, “peşkeş çekme” ve “para karşılığı birliktelik” gibi iddiaların tüm detaylarıyla tartışıldığı bu durumun da henüz gelişim çağındaki çocuk ve gençlerin zihin dünyasında "aile" ve "sadakat" kavramlarına yönelik telafisi güç yaralar açabileceği vurgulandı. Bu gerekçelerle SHOW TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

STAR TV’ye ceza

STAR TV’de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı programda yayın ihlaline konu pek çok unsur yer aldığını tespit eden Üst Kurul, cinayet azmettirme suçlamaları ile bir çocuğun biyolojik babalığının milyonlar önünde "seyirlik nesne" olarak tartışmaya açılmasının çocuk ve gençlerin zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimi üzerinde onarılamaz sonuçları olacağını vurguladı. Söz konusu ihlaller nedeniyle STAR TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.

“Halef: Köklerin çağrısı” dizisine şiddeti özendirme cezası

Üst Kurul’da NOW TV’de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" isimli dizinin farklı bölümlerine ilişkin yayın ihlalleri de ele alındı. Söz konusu dizide; şiddet, çatışma ve intikam ögelerinin ön plana çıkarıldığı, fiziksel, psikolojik ve toplumsal şiddet sahnelerinin normalleştirildiği ve şiddetin bir çözüm yöntemi olarak sunulduğu, kadınların da hayatlarını şiddet ekseninde yaşadığı kaydedilirken dizi hakkında RTÜK İletişim Merkezi’ne çok sayıda izleyici şikâyeti ulaştığı belirtildi. Üst Kurul, NOW TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

“Daha 17” dizisindeki şiddete yaptırım

KANAL D’de yayınlanan "DAHA 17" adlı dizide çocukların ve gençlerin zihinsel fiziksel ve ahlaki gelişimine aykırılık içeren sahnelere yer verilmesi de gündemdeydi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2014 yılında, çocukların medyadan korunmasına ve çocukların medyada nasıl yer alması gerektiğine yönelik Yayın İlkeleri Rehberi hazırlandığını hatırlatan Üst Kurul, dizide yer alan akran zorbalığı, fiziksel saldırı, bıçaklama, ehliyetsiz araç kullanımı, polisten kaçma, otoriteye karşı saygısızlığın teşvik edilmesi gibi unsurların şiddeti ve hukuka aykırı davranışları normalleştirebileceğine dikkati çekti. Bu gerekçelerle KANAL D’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

"Doğruluk, gerçeklik ve tarafsızlık ilkeleri ihlal edildi”

Halk TV’ye ‘doğruluk, gerçeklik ve tarafsızlık ilkelerini ihlal’ cezası

Halk TV’de yayınlanan “Para Siyaset” adlı programın 22.05.2026 tarihli bölümünde daimi konuklar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci’nin kullandığı “Siyasal dinler, bu İslam falan değil, siyasal dinler veya böyle siyasal dine dayalı dava dedikleri şeyler, bu tür yapılar böyle kolay kolay demokrasi ile gitmez”, “Tüm Türkiye’de seçimlerin olmayabileceğine dair bir endişe var, ciddi ciddi konuşuyor insanlar.”, “Seçimler yapılır fakat o seçimler serbest seçimler olmaz. Bu ne anlama gelir? Sandığa doğrudan iktidar eliyle müdahale etmek anlamına gelir.”, “Yarın bak giderek iktidarı değiştirmek istesen dahi değiştiremeyeceğin sisteme doğru gidiyoruz.” ifadeleri de Üst Kurul’da görüşüldü. Program konuklarının ısrarla dile getirdiği bu ifadelerin seçim güvenliği üzerinde şaibe oluşturma, seçmen iradesinin hükümsüz olduğu şeklinde bir algıya sebebiyet verme ve böylece oluşacak kaygı iklimiyle seçmen iradesi üzerinde tesir etme kastı taşıdığı vurgulandı. Programda dile getirilen bu tür spekülatif iddiaların anayasal bir kurum olan seçim sandığını ve demokratik meşruiyeti de yok saydığı değerlendirilirken Halk TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak” hükmünü ihlal emekten para cezası verildi.

Sözcü TV’ye 'kaynaksız ve doğrulanmamış bilgiyi yayma’ cezası

Üst Kurul, 08.05.2026 tarihinde Özgür Özel'in dile getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan iddialara yer verilen SZC TV’deki Özel Röportaj adlı programdaki yayın ihlallerini de ele aldı. Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Gürlek’in Cumhurbaşkanı ile "kriptolu telefon" vasıtasıyla görüşme sağladığı, görüşmelerin kayıt altına alındığı ve görüşmelerde yargısal süreçlere ilişkin gizli bilgilerin aktarıldığı, Cumhurbaşkanının manipülatif yönlendirmeler yoluyla yanlış bilgilendirilerek devlet mekanizmasının yönlendirildiği ve "darbe girişimi" niteliğinde süreçlerin işlediği iddialarına yer verilen yayında SZC TV’nin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak hareket etmediği aynı zamanda doğrulanmamış bilgi ve iddiaları yayımlamaktan kaçınmadığı vurgulandı. SZC TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Kafa Radyo’ya reklam süresini aşma cezası

Üst Kurul, Kafa Radyo’nun 04.05.2026, 05.05.2026, 06.05.2026, 07.05.2026 ve 08.05.2026 tarihlerinde kanunla belirlenmiş reklam sürelerine riayet etmediğini tespit etti. Bu nedenle Kafa Radyo’ya 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Tele alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz." hükmünü ihlal etmekten para cezası verildi.