RTÜK'ten yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyaran bir kamu spotu hazırladı.
Yapay zekanın herkesi taklit edebileceği vurgusu yapılan videoda, şunlar kaydedildi:
"Sevdiğiniz birinin görüntüsü size güven verir, ancak gerçekte böyle bir video hiç çekilmedi. Yapay zeka güvenini kullanarak seni kandırabilir. Uygulama indirmeden önce, yatırım yapmadan önce iki kez düşün. Yapay zeka her şeyi taklit edebilir, güveni bile."