RTÜK’ün TELE1’e verdiği yayın durdurma cezasında yeni gelişme

Ankara 23. İdare Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1 televizyonuna vermiş olduğu 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararını iptal etti.

TELE1 durdurma talebinin reddinin iptali için itirazda bulundu

Kararın ardından TELE1, bir üst mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma talebinin reddinin iptali için itirazda bulundu. Üst mahkemeden olumlu bir karar çıkmaması halinde, televizyon kanalı 7 gün içerisinde ekran karartma cezasıyla karşı karşıya kalacak.