  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
Takip Et

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimle, boşalan RTÜK üyeliklerine AK Parti'li Orhan Özdemir ve MHP'li Fatma Çeliker seçildi. Seçimde 279 milletvekili oy kullanırken, Özdemir 250, Çeliker ise 252 oy aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
Takip Et

TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi.

Genel Kurulda, RTÜK'te 24 Ekim 2025 ve 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan üyelikler için seçim yapıldı.

Seçimde, 279 milletvekili oy kullandı. 24 Ekim 2025 tarihinde boşalan bir üyelik için AK Parti'nin gösterdiği aday RTÜK eski başkan yardımcısı Orhan Özdemir 250 oyla, 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan bir üyelik için aday gösterilen RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı MHP'li Fatma Çeliker ise 252 oyla RTÜK üyesi seçildi.

Seçimin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14:00'te toplanmak üzere kapattı.

Beyaz Saray'da ilginç diyalog: ABD Başkanı, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sorduBeyaz Saray'da ilginç diyalog: ABD Başkanı, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sorduDünya
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
AFAD duyurdu: Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi
Yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı
Yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı
Tahliye olan Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile en son ne konuştu?
Tahliye olan Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile en son ne konuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP hakkında bildirim
Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP hakkında bildirim
Burhanettin Duran duyurdu: Şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirilecek
Burhanettin Duran duyurdu: Şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirilecek