  Ruhi Çenet: Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim, karantinadayım
Ruhi Çenet: Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim, karantinadayım

Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden YouTuber Ruhi Çenet, karantinada olduğunu belirterek, "Hastalık belirtim yok. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi

Ruhi Çenet: Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim, karantinadayım
23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıkmıştı. Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, seyahatin 24'üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti.

Ruhi Çenet, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Karantinada olduğunu belirten Çenet, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.

"Düğüne katıldı" iddiası

Ölüm ve karantinanın olduğu gemiden ülkeye gelen Ruhi Çenet'in, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir düğüne katıldığı iddia edildi.

Çenet'in düğüne katıldığı fotoğraf, İstanbul'un Çatalca İlçesi'nde bulunan Fatih Mahallesi'nin muhtarı Nazan Kurtan'ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, Çenet'e tepki yağmıştı.

Tepkilerin ardından Çenet, "Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim" açıklamasını yapmıştı.

