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Rümeysa Öztürk'ün avukatlarından açıklama: Böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kalıyor

ABD'de Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin Vermont eyaletine sevkinin bir an önce gerçekleştirilmesini talep etti.

Haber Merkezi
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Rümeysa Öztürk'ün avukatlarından açıklama: Böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kalıyor
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Öztürk'ün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün, Vermont'a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvurulacağı belirtildi.

Öztürk sık sık astım krizleri geçiriyor

Louisiana'daki gözaltı koşullarının Öztürk'ün sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, kalabalık ve havalandırması yetersiz bir odada 23 kadınla tutulan Öztürk’ün sık sık astım krizleri geçirdiği ve bu atakların giderek ağırlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Öztürk'ün astım krizlerinin önceden 5 ila 15 dakika sürdüğü, şimdi ise 45 dakikaya kadar uzayabildiği aktarıldı.

Böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kalıyor

Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır hem hukuka aykırı hem de sağlığı riske atılarak gözaltında tutulduğu savunulan açıklamada, Türk öğrencinin böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, neredeyse hiç temiz havaya çıkamadığı, tıbbi müdahalelerinin geciktiği ve sağlık personelinin tutumunun ilgisiz olduğu ifade edildi.

Massachusetts'teki bir federal yargıç, Öztürk'ün hukuki mücadelesinin Louisiana yerine Vermont'ta sürmesi gerektiğine hükmederken, Vermont’taki bir diğer yargıç da Öztürk’ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'taki bir tesise naklini emretmiş ancak ABD hükümeti 24 Nisan'da bu karara itiraz etmişti.

Ne olmuştu?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

 

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