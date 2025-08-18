  1. Ekonomim
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in lüks yatı İzmit'e demir attı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait, dünyanın en büyük ve lüks yatlarından biri olan "Solaris", İzmit Körfezi'nde görüldü.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in dünyanın en büyükleri arasında olan dev yatı, İzmit Körfezi'ne demir attı.

 Lüks yat dünyanın en büyükleri arasında

Sabah saatlerinden itibaren körfezde seyrettiği gözlemlenen dev yat, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Almanya'daki Lloyd Werft tersanesinde 2021 yılında inşa edilen "Solaris", yaklaşık 140 metre uzunluğa sahip.

Değeri 600 milyon doları geçiyor

Tahmini değeri yaklaşık 600 milyon dolar olan yatta 8 güverte, asansör, helikopter pisti, büyük bir yüzme havuzu ve jakuzi gibi çok sayıda lüks donanım bulunuyor.

Kurşun geçirmez camlarla donatıldı

Yüksek teknolojiye sahip bir güvenlik sistemi ve kurşun geçirmez camlarla donatıldığı bilinen yat, yaklaşık 60 mürettebat ve 36 misafir kapasitesine sahip. Yatın rotası hakkında ise herhangi bir bilgi edinilemedi.

Gündem
