Rus milyarder Abramoviç'in süper yatı Marmaris'e demir attı

Rus milyarder ve eski Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'e ait 1,2 milyar dolar değerindeki süper yat Eclipse, yaklaşık 3 yıldır Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan özel bir marinada demirli durumda. 2022 yılının Mart ayında Rodos Adası'ndan gelerek Marmaris'e demirleyen yat için yıllık 200 bin euro (700 bin Türk lirası) civarında bir bağlama bedeli ödendiği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük ve lüks yatlarından biri

Dünyanın en büyük ve lüks yatlarından biri olan Eclipse, üst düzey donanımlarıyla dikkat çekiyor. 162,5 metre uzunluğundaki devasa yat, yüzme havuzları, sinema salonları, dalış ekipmanları ve iki mini denizaltıya sahip. Ayrıca iki helikopter pisti, füze savunma sistemi ve lazer tabanlı paparazzi önleme teknolojisi gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılan yat, adeta bir yüzen kale olarak nitelendiriliyor. Dünyanın ikinci en büyük yatı olarak bilinen Eclipse, Abramoviç'in Türkiye'de muhafaza ettiği diğer mega yatı My Solaris ile birlikte Batı yaptırımları nedeniyle Rus oligarkların Türkiye'yi güvenli liman olarak tercih etmesinin örneklerinden biri. Yatın Marmaris'te ne kadar süre daha kalacağı ve bir sonraki rotasının neresi olacağı ise belirsizliğini koruyor.