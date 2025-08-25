Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu

  1. Ekonomim
İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. Yüzücüyü arama çalışması devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenledi. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi.

Tüm yüzücüler çıkarken 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Rus yüzücü Svechnikov’un Cumartesi günü İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi.

Yüzücü arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

