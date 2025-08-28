Rus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyor
İstanbul Boğazı'nda yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ardından Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da sırra kadem bastı.
Pazar günü düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişi katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kaybolmuştu.
İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürerken dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.
Belaruslu başkan da İstanbul’da kayboldu
Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.
Görüntüler inceleniyor
Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor.