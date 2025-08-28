Rus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyor

Pazar günü düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişi katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kaybolmuştu.

İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürerken dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.

Belaruslu başkan da İstanbul’da kayboldu

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.

Görüntüler inceleniyor

Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor.