  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyor
Takip Et

Rus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyor

İstanbul Boğazı'nda yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ardından Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da sırra kadem bastı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyor
Takip Et

Pazar günü düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişi katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kaybolmuştu.

İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürerken dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.

Belaruslu başkan da İstanbul’da kayboldu

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.

Görüntüler inceleniyor

Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler tek tek takip ediliyor.

Son dakika... İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldıSon dakika... İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldıGündem
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecekMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecekGündem
Gündem
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi
Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti