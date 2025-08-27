  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnıkova'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnıkova'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnıkova'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

Svechhnikova ifadesinde "24.08.2025 günü saat 10:00 dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum" dediği öğrenildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechhnikov'un eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyete verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, "Nikolai Svechhnıkova benim eşim olur. 22.08.205 günü eşim Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldi.

"Hayatından endişe duyuyorum"

Dün yani 24.08.2025 günü Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katılmış arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşim bitiş yerine gelmemiş ve kimse görmemiş. Dün 24.08.2025 günü saat 10.00'dan beri eşime ulaşamıyorum ve hayatından endişe duyuyorum" dedi.

ON Dijital Bankacılık’tan Visa ile yurt dışına hızlı ve ücretsiz para transferi dönemi başladıON Dijital Bankacılık’tan Visa ile yurt dışına hızlı ve ücretsiz para transferi dönemi başladıŞirket Haberleri

 

Balıkesir Milletvekili Dalgın’dan hükümete çağrı: Yerli etanol üretimine darbe vurmayınBalıkesir Milletvekili Dalgın’dan hükümete çağrı: Yerli etanol üretimine darbe vurmayınEkonomi

 

Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş, Meclis'i 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP'li Cemal Enginyurt: Saray'a sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü
Cemal Enginyurt: Saray'a sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü
CHP ve bazı partiler TBMM’yi 'Gazze' için olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP ve bazı partiler TBMM’yi 'Gazze' için olağanüstü toplantıya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız
Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız
İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek
İBB'den ulaşımda yeni nesil paylaşım sistemi! 4 bin bisiklet hizmete girecek
Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı
Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı