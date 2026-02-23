Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Mahkeme, bazı isimler yönünden adli kontrol tedbirlerini hafifletirken, Habibe İlknur Kaya ve Sarp Yalçınkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağının sürmesine hükmetti.

Yurtdışı yasağına ilişkin karar

Soruşturma çerçevesinde “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla gözaltına alınan Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır, ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Mahkeme, 9 Mart’ta görülmesi planlanan duruşma öncesinde verdiği ara kararla üç gazeteci hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı.

Aynı karar kapsamında Habibe İlknur Kaya ve Sarp Yalçınkaya’nın imza atma yükümlülüğü sona erdirildi. Ancak bu iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

Batuhan Çolak’ın adli kontrol tedbirinin kaldırılması yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu nedenle mahkeme tarafından değerlendirme yapılmadığı bildirildi. Soner Yalçın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ise geçtiğimiz ay kaldırılmıştı.

Gözaltı süreci ve önceki ara karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6 Kasım’da gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak gözaltına alındı. Şüpheliler, “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

İfadelerin ardından gazeteciler hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce Soner Yalçın hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini incelemiş ve 22 Ocak tarihli ara kararla yurt dışına çıkış yasağını kaldırmıştı. Aynı dosyada yer alan diğer gazeteciler yönünden ise o tarihte bir değerlendirme yapılmamıştı.