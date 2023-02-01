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Rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan cumhuriyet savcısı tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gebze Adliyesinde görevli savcı F.A'nın rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında savcı F.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Suçüstü yakalanan cumhuriyet savcısı F.A. çıkarıldığı Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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