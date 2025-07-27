  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Rüşvet iddiaları tepki topladı: Diyanet, sosyal medyadaki görüntüye soruşturma başlattı
Takip Et

Rüşvet iddiaları tepki topladı: Diyanet, sosyal medyadaki görüntüye soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yer alan bir personele ait görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rüşvet iddiaları tepki topladı: Diyanet, sosyal medyadaki görüntüye soruşturma başlattı
Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Başkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye alevlerle mücadele ediyor! Havadan ve karadan müdahale sürüyorTürkiye alevlerle mücadele ediyor! Havadan ve karadan müdahale sürüyorGündem
Bakanlık duyurdu: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandıBakanlık duyurdu: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandıEkonomi
Konut alımında yeni dönem: İşte Gayrimenkul Sertifikası sisteminde tüm merak edilenler...Konut alımında yeni dönem: İşte Gayrimenkul Sertifikası sisteminde tüm merak edilenler...Ekonomi
Yeşil Bursa kül oldu... Yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktıYeşil Bursa kül oldu... Yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktıGündem

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu: Asker ocağında, ormanda, dağda, bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez
Ekrem İmamoğlu: Bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez
Hatay'da şehit olan Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Halit Karaman ve Semih Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'deki süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Çanakkale'deki süt fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
DMM'den 'Yangın üssü arazisi otel yapımına açıldı' iddiasına açıklama
DMM'den 'Yangın üssü arazisi otel yapımına açıldı' iddiasına açıklama
Özgür Özel: Bu iktidarın yönettiği devlet, milletimizi de ormanlarımızı da güvende tutamıyor
Özel: Bu iktidar, milletimizi de ormanlarımızı da güvende tutamıyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor