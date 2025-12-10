Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanına ev hapsi

Antalya'nın Serik ilçesinde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Bir vatandaştan Serik Belediyesindeki işini yapma karşılığında 80 bin TL talep ettiği iddia edilen önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. ve K.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Ş.Ç. için ev hapsi kararı verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.