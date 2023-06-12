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Rüşvet operasyonunda 10 gözaltı

Kilis'te rüşvet verilerek sınırdan ürün geçirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan rüşvet vererek Suriye'ye yasa dışı yollarla ürün geçişi yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 4'ü kamu görevlisi 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli ise aranıyor.