Rusya, Akkuyu'daki türbin kanadı sorunu için açıklama yaptı

Reuters'ın haberine göre, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosenergoatom, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu inşasında kullanılan türbinlerin kanatlarında meydana gelen sorunun "tamamen çözüldüğünü" açıkladı.

Kasım 2023’te Rusya'nın St Petersburg kenti yakınlarındaki Leningrad nükleer santralinde türbin kanatlarında kırılmaya yol açan bir sorun tespit edilmişti.

İlk defa görülen bu sorun nedeniyle santraldeki VVER-1200 tipi reaktörlerden biri kapatılmıştı.

Akkuyu nükleer santralinde de kullanılan bu reaktörler, Rusya'nın yurt içi nükleer endüstrisi ve ihracat pazarları için önemli bir kalem olurken, Macaristan'da da inşa edilecek olan Paks-2 santralinde de kullanılması planlanıyor.

“Acil durumların tekrar etmeyeceğinden eminim"

Rosenergoatom yöneticisi Alexander Shutikov, Rusya’nın TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, ünitenin onarımdan sonra yeniden çalışmaya başladığı 19 Ocak 2024’te planlı bakım için durdurularak Temmuz 2024'e kadar kusursuz şekilde çalıştırıldığını belirtti.

Shutikov, "Sorun tamamen çözüldü. Sebeplerini detaylı şekilde inceledik ve türbinin doğru şekilde 'kanatlandırılması', yani kanatların türbin rotoruna takılması konusunda birçok çalışma yaptık. Kanatların türbinlere takılması prosedürünün doğru şekilde takip edilmesi halinde acil durumların tekrar etmeyeceğinden ve türbinlerin arızasız bir şekilde çalışacağından eminim" açıklamasını yaptı.