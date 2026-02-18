Rusya Ankara Büyükelçiliğinden Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

ANKARA (EKONOMİ)

Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey Ivanov ve Savunma Ataşesi Maksim Sidorko ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona, aralarında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Kafkasya Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar'ın da bulunduğu, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler ilgi gösterdi.



İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Aleksey Ivanov, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı ve katılımcılara teşekkür etti.

Resepsiyon, askeri ateşelerin fotoğraf çektirmesiyle devam etti.