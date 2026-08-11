Rusya-Belarus sınırında TIR'lara dron saldırısı: Türk TIR şoförleri kıl payı kurtuldu, dehşet anlarını kaydetti (Video)

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Olay sırasında bölgede bulunan ve saldırıdan kıl payı kurtulan Türk TIR şoförleri, o dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Artvin Hopalı TIR şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde TIR'ların yanarak küle döndüğü, çevrede büyük bir yıkım yaşandığı görülüyor.



Saldırı anında büyük panik yaşayan Türk şoförler, çektikleri videolarda yaşanan can pazarını "Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız, kaçıyoruz. Gözümüzün önünde dron burayı patlattı. Bu vurulan üçüncü, dördüncü araba" diyerek anlattılar.



Saldırının yaşandığı noktanın hemen yakınında bulunan Hopalı şoförler, kendi araçlarında herhangi bir hasar olmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgeden uzaklaşmaya çalıştıklarını bildirdiler.



Öte yandan, düzenlenen dron saldırısında ölü ve yaralıların olduğu, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların İran ve Belarus uyruklu TIR şöförleri olduğu ifade edildi.