Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ramazan Bayramı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınladı. Rusya’da Müslüman nüfusunun varlığına dikkat çeken Vladimir Putin, "Rusya’nın değerli Müslüman yurttaşlarını, Ramazan Bayramı’nın coşkusuyla içtenlikle kutluyorum. Rusya Müslümanlarının, atalarının tarihi ve manevi mirasına gösterdikleri derin hürmeti, bu anlamlı bayramı gerek cemaatleriyle gerekse aile çevrelerinde büyük bir coşkuyla kutlamalarını özellikle takdir ediyorum. Müslüman organizasyonlar, aile kurumunun sağlamlaştırılmasına ve genç nesillerin ahlaki değerlerle yetişmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. Devlet kurumları ve sivil toplum yapılarıyla kurdukları yapıcı iş birliği, vatanseverlik ruhunu pekiştiren, eğitim alanında fark oluşturan ve insani projeleri hayata geçiren girişimleri sürekli destekliyor" dedi.

Putin, Müslüman askerlerin de bayramını kutladı

Putin mesajının devamında, Rus ordusunda görev yapan ve cephede savaşan Müslüman askerlerin ve ailelerinin de bayramlarını kutlayarak, "Bu vesileyle, vatansever ruhla, Rusya’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza savaşan, cesaretle mücadele eden ve kahramanlarımızın ailelerine, yakınlarına destek olan İslam’ın sadık müminlerine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.