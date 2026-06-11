Rusya Günü Ankara’da kutlandı

ANKARA (EKONOMİ)

Rusya Federasyonu’nun Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sergey V. Verşinin açılış konuşmasında, ülkesinin her alanda gelişimini sürdürdüğünü vurgulayarak, iki ülkenin tarih, gelenek, bölgesel ve küresel sorunlarda önemli rollere sahip olduğunu belirterek, “Şundan eminim ki bugünlere dek biriken işbirliği tecrübesi ve ortaklıklarımızın geliştirilmesine yönelik her iki tarafın da gösterdiği çaba, dün ve bugün olduğu gibi istikbalde de halklarımızın çıkarlarına, bölgemizde ve de gezegenimizde barışın ve istikrarın tesisine hizmet etmeye devam edecektir.” İfadesini kullandı.

Düzenli diyalog sürüyor, pragmatizm

Türkiye ve Rusya arasında, enerji, ticaret, kültür, eğitim, nitelikli insan kaynağı teminini başlıklar olarak sıralayan Verşinin sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini ivedilikle çözüme kavuşturmayı mümkün kılan düzenli siyasi diyaloğumuz sürdürülmektedir. Bu hususta, ülkelerimizin liderleri Vladimir Vladimiroviç Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli iletişim benzersiz bir rol üstlenmektedir. Henüz Türkiye’de kısa bir süredir bulunmama rağmen, ilişkilerimizin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğuna; karşılıklı saygı ve güvenin, her iki tarafa da fayda sağlayan çözüm arayışlarında gösterilen çabanın ve pragmatizmin ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için ne denli sağlam bir temel teşkil ettiğine sarih bir şekilde kâni olmuş bulunmaktayım.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da konuşmasında, “Köklü tarihleri, güçlü devlet gelenekleri ve diplomatik birikimleriyle Türkiye ve Rusya, bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı ve geleceği açısından özel öneme sahip iki ülkedir. Türkiye-Rusya ilişkileri, karşılıklı saygı ve ortak çıkar anlayışı temelinde gelişmeye devam etmektedir” diye konuştu.

Resepsiyonda, Kızılordu Korosundan solistler her iki ülkenin milli marşını canlı okudu. Rus geleneksel şarkıları ve ordu marşlarını seslendiren solistler, Türk Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk görselleri eşliğinde İzmir Marşını da söyledi.