Rusya sessizliğini bozdu! S-400 açıklaması: 'Süper hassas bir konu'

Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği ve Ankara ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'un ziyaretiyle bir kez daha gündem olan S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satılacağı iddia edilmişti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Türkiye'nin tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı soruldu. Peskov, Rusya'nın Türkiye ile temas halinde olduğunu ifade ederek, "Burada tek bir şey söyleyebilirim: Bu son derece hassas bir konu. Bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımız devam edecek" diye konuştu.

Konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Rusya, S-400 sistemlerinin satışında 'teknik verilerin gizliliği' ve 'teknoloji güvenliği' konularına büyük önem veriyor. Daha önceki açıklamalarında Türkiye ile yürütülen askeri-teknik işbirliğinin, hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini belirten Moskova, bu konuda Türk tarafına güvenin tam olduğunun altını çizmişti.

S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satıldığı iddia edilmişti

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satıldığını, satışın resmi olarak bugün duyurulacağını iddia etmişti. Selvi, söz konusu ülke için de Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar'ı işaret etmişti.

Türkiye, ABD'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı

Türkiye, 2017 yılında Rusya'dan 2 buçuk milyar dolara 4 adet S-400 hava savunma sistemi satın almıştı. Ekim 2019'da Rostec devlet şirketinin bir parçası olan Rosoboronexport, sistemler için yapılan sözleşmenin tamamlandığını duyurmuştu. Türkiye ile Rusya arasında S-400 sistemi tedariki için yapılan sözleşmenin imzalanmasının ardından Türkiye, ABD'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

ABD'den 5 adet F-35 sözü

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede kısıtlamaların kaldırılacağını ifade etmişti. Ankara'nın Rus hava savunma sistemlerine sahip olmasının kendisini hiç rahatsız etmediğini belirten Trump, F-35 teslimatları konusunda henüz bir karar verilmediğini de sözlerine eklemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Washington'dan en yeni savaş uçaklarından 5 tanesinin teslimi konusunda söz aldığını açıklamıştı.