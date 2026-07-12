'Rusya Türkiye'deki S-400'lerin satışı için BAE ile görüşüyor" İddia The Middle East Eye'dan

The Middle East Eye'ye konuşan kaynaklar Rusya'nın Türkiye’nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılması ihtimaline “olumlu” yaklaştığını belirtti. Aynı kaynaklar S-400'ler ile ilgili müzakerelerin henüz tamamlanmadığına dikkati da dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'un NATO zirvesi nedeni ile Ankara'ya gelmesi ve Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-35'lere ilişkin 'Henüz akarar vermedim' açıklamaları, gözlerih Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve yaptırımlara maruz kalmasına neden olan S-400 hava savunma sistemlerine çevrilmesine neden oldu.

Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemleri, Türkiye’nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına ve ABD’nin Türk savunma sanayisine bir dizi yaptırım uygulamasına yol açmıştı. Savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatı 2020’de ABD’de çıkarılan yasayla askıya alındı.

Türkiye'nin S-400 sistemi için BAE formülü gündemde

Türkiye’nin envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) satılması ihtimaline Rusya’nın olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, sistemlerin geleceğine yönelik görüşmelerin sürdüğünü ve henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını aktardı.

Alternatif seçenekler değerlendiriliyor

The Middle East Eye’a konuşan ve süreç hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen birden fazla kaynak, masadaki seçeneklerden birinin S-400 sistemlerinin ana bileşenlerinin sökülerek kullanılmaz hale getirilmesi ve ABD yönetimiyle koordinasyon içerisinde güvenli bir bölgede muhafaza edilmesi olduğunu ifade etti.

Ancak aynı kaynaklar, bu yöntemin Ankara’ya uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılmasını sağlamayacağı, yalnızca belirli muafiyetler sunabileceği değerlendirmesinde bulunarak, söz konusu seçeneğin kalıcı çözüm açısından yeterli görülmediğini belirtti.

BAE'ye satış görüşmeleri sürüyor

Konuya yakın Rus ve Türk kaynaklar, S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne yeniden satılmasına ilişkin müzakerelerin aylardır devam ettiğini dile getirdi.

Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin, cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin haberleri doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, konunun son derece hassas olduğunu belirterek istişarelerin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan bir Rus kaynak ise Moskova’nın Türkiye’nin sistemleri üçüncü bir ülkeye devretme önerisine "Neden olmasın?" yaklaşımıyla baktığını ifade etti. Aynı kaynak, üzerinde çalışılması gereken bazı ayrıntılar bulunduğunu ve nihai kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verileceğini belirtti.

Kaynak ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nin sistemleri satın alması halinde Rusya’nın Türkiye ile imzalanan sözleşmede yer alan tüm şartların eksiksiz biçimde kabul edilmesi ve uygulanmasına önem verdiğini aktardı.

ABD yaptırımları kapsamına girmeyecek

Kaynakların aktardığı bilgilere göre, olası satış işleminin Rusya ile değil, doğrudan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleştirilecek olması nedeniyle anlaşmanın ABD yaptırımları kapsamına girmesi beklenmiyor.

Öte yandan kaynaklar, daha önce ortaya atılan iddiaların aksine Moskova’nın Türkiye’nin envanterindeki S-400 sistemlerini geri almayı kabul etmediğini de ifade etti.

Planlanan açıklama son anda iptal edildi

Sürece ilişkin bilgi veren bir kaynak, Ankara’nın S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüşmelerin başladığını kamuoyuna duyurmayı planladığını ancak cuma günü yapılması öngörülen açıklamanın son anda iptal edildiğini söyledi.