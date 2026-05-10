Rusya: Ukrayna, 8 Mayıs'tan bu yana 16 bin 71 kez ateşkesi ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesin 8 Mayıs saat 00.00'da başladığı anımsatılan açıklamada, Rus ordusunun ateşkese uyduğu ve bulundukları pozisyonlarda kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın silahlı grupları, ateşkese rağmen insansız hava araçları (İHA) ve topçuları kullanarak birliklerimizin pozisyonlarına ve sivil unsurlara saldırılar düzenledi. Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, topçu, çok namlulu roketatar, havan topları ve tanklar ile birliklerimizin mevzilerine 676, İHA'lar ile de 6 bin 331 saldırı düzenledi. Özel askeri operasyon bölgesinde toplam 16 bin 71 ateşkes ihlali kaydedildi."

Rus birliklerinin, çok namlulu roketatar, topçu ve havan toplarıyla saldırı düzenleyerek, ateşkes ihlallerine karşılık verdiği aktarılan açıklamada, bu saldırılar esnasında İHA yönetim ve kullanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.