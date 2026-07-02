Rusya: Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğiz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya, belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek" dedi.

Peskov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, bugün Kiev ve diğer yerleşimlerdeki hedeflere düzenlenen yoğun saldırıların sonuçları hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini aktardı.

Saldırıların yalnızca askeri veya askeri bağlantılı hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini belirten Peskov, Avrupa'nın ise Rusya ile gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Peskov, Avrupa Birliği'nin "militarizasyon" ve Rusya ile çatışma yoluna girdiğini, Moskova'nın bu gelişmeleri görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.