  Rusya: Ukrayna'nın Kovşarovka yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'nın Kovşarovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya: Ukrayna'nın Kovşarovka yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Brusovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

NYT: Musk, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Trump ile Modi arasındaki telefon görüşmesine katıldıNYT: Musk, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Trump ile Modi arasındaki telefon görüşmesine katıldıDünya

 