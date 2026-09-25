Rusya, Ukrayna’nın veri merkezlerini hedef alıyor

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen saldırıların ardından Kiev ve çevresinde yaklaşık 100 bin hanenin geçici olarak internet erişimini kaybettiğini açıkladı.

Kiev sakinleri iki gün boyunca internet kesintileri yaşarken, internet bankacılığı ve diğer çevrim içi hizmetlere erişim konusunda problem yaşadı.

Çarşamba günü düzenlenen Rus saldırılarında Kiev’deki bazı veri merkezleri de hedef alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, X (twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya, bilgi akışını sekteye uğratmak amacıyla Ukrayna’nın büyük veri merkezlerini hedef aldı” ifadelerini kullandı.