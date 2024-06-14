Rusya yaptırımları sürüyor: İngiltere'den, Türk tedarikçilerin de olduğu 50 hedefe yaptırım

İngiltere, ABD’nin ardından Rusya’ya yönelik yeni mali yaptırım kararı aldığını açıkladı. Ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı gerekçesiyle aralarında Moskova Borsası'nın da olduğu 50 hedefe yönelik yaptırım uygulayacak. G7 ülkeleriyle koordineli olarak uygulanacağı açıklanan yaptırımlar, Rusya’nın finansal sistemini ve askeri üretimini hedefliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 'Ukrayna’yı özgürlük savaşında desteklediklerini' vurgulayarak Rusya’nın 'savaş makinesini mali olarak hedef aldıklarını' belirtti. İngiltere’nin yaptırımlarının hedefleri arasında Rusya’nın petrol ihracatı için kullandığı iddia edilen araçlar var.

Ayrıca mühimmat, makine gereçleri, mikroelektronikler ve lojistik tedarikçileri de yaptırım hedeflerinin arasında. Bu tedarikçilerin bazıları Türkiye, Çin, İsrail ve Kırgızistan’da yer alıyor; Kuzey Kore’den Rusya’ya askeri gereç taşıyan gemiler de yaptırımların hedefinde.

ABD de yaptırım kararını açıklamıştı

ABD de bu hafta Rusya’ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararı açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımları Rusya dışında Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 300 farklı hedefe yönelik gerçekleşti.

ABD’nin yaptırımlarının hedefinde Moskova Borsası da vardı. ABD’nin bu duyurusuna karşılık olarak Moskova Borsası 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırıldığını açıkladı.