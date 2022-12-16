Rusya'dan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu'dan sorumlu özel temsilcisi Mihail Bogdanov, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine "son derece olumlu" baktığını ifade etti.

Erdoğan, Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.