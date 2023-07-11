Rusya'dan İsveç değerlendirmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılma konusunun Rusya'nın güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini vurgulayan Peskov, "Türkiye, Batı'ya yönelebilir. Türkiye'nin tarihinde Batı'ya yoğun bir şekilde yöneldiği veya daha az yöneldiği dönemler olduğunu biliyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki kimse, yani Avrupalıları kastediyorum, Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, "Anlaşmazlıklara rağmen, iki tarafa da fayda sağlayacak alanlarda Türkiye ile ilişkileri geliştirme niyetinde" olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü onaylamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etme kararını anlayışla karşıladıklarını dile getiren Peskov, "Türkiye NATO üyesidir. Türkiye'nin yükümlülükleri var ve Türkiye bu yükümlülüklerine bağlıdır. Bu bizim için hiçbir zaman sır değildi. Bu bağlamda hiçbir zaman pembe gözlük takmadık. Buna bu şekilde yaklaşıyoruz ve her şeyi çok iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın güvenliğinin İsveç'in NATO üyeliğinden nasıl etkileneceğine ve ne tür önlemler alınacağına yönelik soruyu da "Olumsuz sonuçları olacağı açıktır. Rusya'nın alacağı önlemlere gelince, Finlandiya'nın NATO'ya katılması bağlamında alınan önlemlerin benzerini planlıyoruz." yanıtını verdi.

Fransa'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik edeceği açıklamasına da tepki gösteren Peskov, Rusya'nın söz konusu "yanlış" adıma yanıt vermek zorunda kalacağını söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin Avrupa güvenliğine zarar vereceğini savunarak, "Potansiyel olarak bu Avrupa güvenliği için çok tehlikeli ve gerçekten çok büyük tehlikeler barındırıyor. Bu tür kararları alanlar bunların farkında olmalıdır." dedi.