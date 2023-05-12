Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Rusya'ya seslenerek, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya’yla ilgili iddiasını değerlendirdi.

Rusya’nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını söyleyen Peskov, “Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, “Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır.” şeklinde konuştu.

Söz konusu yaklaşımın Rusya için değerli olduğunu anlatan Peskov, ikili ilişkilere çok değer veren bir ülkenin, kendi ortağına karşı bir şey yapmayacağını söyledi.