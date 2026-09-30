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Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye’den başka bir ülkeye transferi gündemde

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’de bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya ile dostane ilişkilere sahip başka bir ülkeye transfer edilmesi ihtimalinin gündemde olduğunu açıkladı. Peskov, konu üzerinde çalışmaların ve temasların sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye’den başka bir ülkeye transferi gündemde
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Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sistemlerin başka bir ülkeye taşınması konusunun masada olduğunu belirtti.

S-400'lerin Türkiye'den Rusya'nın dost kabul ettiği başka bir ülkeye gönderilmesi ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, konunun Moskova'nın gündeminde olduğunu söyledi.

Peskov, S-400'lerin taşınması ve Türk tarafından bu yönde bir talep gelip gelmediğine ilişkin soruya, "Böyle bir konu gündemde. İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.